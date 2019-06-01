中職》味全龍雛形 葉君璋:明年春訓目標40名球員

葉君璋（左一）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／彰化報導〕味全龍確定成為中職第5隊，預計6月15、16日在台中球場舉辦職棒選秀測試賽，7月1日首次投入中職選秀，8月初開訓，味全龍總教練葉君璋透露，預計選20名球員，首輪應該會選投手，目前有鎖定人選，不過還要再跟教練團討論。

除了選秀選進20名新血，葉總表示，希望明年春訓能有40名球員，其他20人的選材，包括從其他4隊30人名單之外的球員挑選，共計4至8人，加上今年底各隊釋出的球員，還有過去兩年被釋出的選手。

請繼續往下閱讀...

針對過去被釋出的球員，葉總進一步指出，「至少過去和我同隊有幾個還不錯的可用之兵，品性很棒，我認為這些人在全新球隊可以成為表率，讓年輕球員學習，他們進來目的可能跟一般球員不一樣，成績可能沒辦法很好，但在球隊可以做一個表率。」

對於6月中旬自辦測試會，和中職測試會有何不同?葉總解釋，中職有中職的規定，也許我們空間會比較大一點，可以看到比較多選手，不錯的球員我們就會推薦參加選秀，目前看到一些資料，有些選手素質還不錯。

至於教練團成員，目前包括葉總、張泰山、黃煚隆、陳志偉和郭勝安，葉總希望初期至教練團成員至少有8人，才能照顧到所有球員，可能會找1、2位外籍教練。

對於被味全挑選進來的球員，明年只能打二軍比賽，後年打一軍，葉總認為，明年二軍讓選手好好適應，對選手而言不是壞事，很多事需要磨合，這一年是好的一年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法