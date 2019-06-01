日職》宋家豪挨轟仍獲第17次中繼成功 並列洋聯第一

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕樂天台灣投手宋家豪今天在客場對軟銀後援登板，1局投球被敲3安，包含挨了一發陽春彈，失掉2分，仍獲得中繼成功。樂天終場以6：5獲勝。宋家豪目前以17次中繼成功，並列太平洋聯盟第一。

前7局打完樂天領先3分，宋家豪在第8局下登板後援，他先讓軟銀打者福田秀平敲滾地球出局，但被下棒今宮健太敲陽春彈，古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲安後，軟銀換周東佑京代跑，他盜二壘時，樂天捕手堀内謙伍發生傳球失誤，讓周東佑京上三壘。

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下棒古巴洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲帶有1分打點的內野安打。軟銀這時換川島慶三代跑，宋家豪及時穩定，三振松田宣浩，加上一壘跑者川島慶三盜二壘時也遭到阻殺，形成3出局。

總計宋家豪1局用27球，被敲3安包含1轟，送出1次三振，失掉2分1分自責，防禦率升至2.70，但他獲得第17次中繼成功，和火腿投手宮西尚生並列洋聯第一。

樂天先發投手岸孝之投6局送出8次三振，被敲4安包含2轟失掉3分，獲得本季第首勝。終結者松井裕樹後援1局飆3K無失分，獲本季第15次救援成功；軟銀先發高橋禮投6.2局失6分，吞本季首敗。

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

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