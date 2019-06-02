洋基勝投王傑曼戰紅襪 今日賽事預告與轉播

傑曼。（資料照，今日美國）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有一場的賽事轉播，由紅襪出戰洋基，紅襪將派出波瑟羅（Rick Porcello）對上聯盟勝投王傑曼（Domingo German），究竟誰會拿下勝利呢?別錯過傳統世仇對決囉!

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中職有兩場的賽事轉播，第一場是統一獅潘威倫對上中信兄弟萊福力的比賽，第二場則是由富邦的投手三冠王索沙對決洪聖欽，兩場比賽都精彩可期，別忘了鎖定轉播!

日職有兩場的賽事轉播，第一場是我國好手王柏融所屬的日本火腿對決歐力士，王柏融有沒有辦法連續兩場比賽開轟呢?第二場則是中日對上巨人的比賽，我國好手陽岱鋼有望上場幫助球隊，別忘了為我國好手加油打氣囉!

法網來到第八天的賽事，賽程越來越白熱化，費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和錦織圭都有望出賽，別忘了收看直播，為你喜愛的選手加油!

MLB

07:00 紅襪@洋基 民視、FOX體育

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

12:00 日本火腿@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台

13:00 中日@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

法網

17:00 第八天 FOX體育、FOX體育3台

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