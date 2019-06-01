羽球》減少膝傷的衝擊 白馭珀改打女雙爭取奧運資格

白馭珀（右）今出席瑞森盃一日店長活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣羽球好手「小小白」白馭珀今出席瑞森盃羽球錦標賽，並擔任一日店長，和球迷們分享挑選球拍的秘訣。平常大多在國外征戰，難得出席國內公開活動，她笑說：「擔任一日店長是很新鮮的體驗，剛剛遇到球迷來打招呼，覺得很開心。」

去年因右膝傷勢困擾的白馭珀，自去年底開始進行雙打訓練，今年賽事多以女雙為主，談起和搭檔吳玓蓉配合，她說：「我們算是很互補的選手，彼此都很有想法也有經驗，但目前在進攻上仍不夠強勢，得再多花一些時間去磨合調整。」

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上週的蘇迪曼盃，白馭珀／吳玓蓉遇上香港、印尼，白馭珀認為收穫豐富，尤其和印尼世界排名第5的女雙組合波莉（Greysia Polii）／拉哈育（Apriyani Rahayu）交手，讓她學到很多，「她們的球路和日、韓選手不太一樣，也是我們搭檔以來第一次遇到世界排名這麼前面的選手。」

今年蘇迪曼盃，外界認為我國女雙戰力較為薄弱，對此，白馭珀坦言，現階段台灣女子選手的實力確實得再提升，不管是單打或雙打，「目前單打只有小戴成績維持最好，後面的選手和她的排名落差很大，我們得要更努力。」她認為，在訓練的整合上可以更好，球員都願意花心力苦練，若能走向對的方向，相信會越來越好。

至於在爭取奧運門票的部分，白馭珀表示，相較與女單，女雙取得資格機會比較大，暫時會把重心放在這上面，而8月世錦賽則會投入單打賽事，在此之前會陸續參與單打的賽事備戰。

白馭珀（右）今出席瑞森盃一日店長活動。（記者粘藐云攝）

白馭珀。（記者粘藐云攝）

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