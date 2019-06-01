高球》百年傳承配對邀請賽 八月登場

與會貴賓包括老淡水職業球員呂偉智（左起）、台灣PGA理事長謝錦昇、會長紀文豪、中華高協理事長王政松、台灣TLPGA理事長鄭美琦、老淡水傳奇球星謝敏男與涂阿玉，共同按鈕啟動8月的百年傳承配對邀請賽。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕整整一百年前的1919年6月1日，寶島臺灣第一座高爾夫球場--帝國俱樂部（後易名為臺灣高爾夫俱樂部），在當時仍處於日據時代的淡水正式開幕。整整一個世紀以來，這座經歷過日本大正、昭和與中華民國三個朝代的臺灣小白球「原點」與「三朝元老」，孕育出無數叱吒風雲的高球名將，見證過各種高潮迭起的歷史時刻。為了歡慶球場一百歲生日，「老淡水球場」今天特別邀請球場歷代會長、理監事、政商名流與出身老淡水球場的代表性高球名將，共同為球場高呼：「生日快樂」！

事實上，老淡水球場為了這個開幕100週年的難得日子可以說費盡心思，從去年99歲就陸續啟動各種慶祝活動，包括一系列的聯誼賽與老淡水100週年公開賽。今天球場正式滿100歲後，球場將以辦「大喜事」的心情，鄭重推出濃縮球場百年精華與故事的典藏文物特展，並在今年八月舉辦百年傳承配對邀請賽，充份發揮這座傳奇球場承先啟後、繼往開來的精神。

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代表侯友宜市長出席的新北市副市長吳明機，今天也與多位市府官員及議員一起前來道賀，吳明機表示：「老淡水球場不但是高球界共同的寶貴資產，長期以來更是新北市最貴重的歷史文物之一。今天很高興這座傳奇球場歡慶一百週年，本人謹代表新北市政府致上誠摯的祝福，希望球場百尺竿頭、更進一步！」

臺灣高爾夫俱樂部現任會長紀文豪表示：「今天非常高興看到幾位前任會長、歷任與現任球場理監事，來自政壇與商界的好朋友，以及我們熟悉的老淡水選手們大家共聚一堂，一起為100歲的老淡水球場慶生！這座歷久彌新的球場經歷過一個世紀的歷練、蛻變與成長，已經成為臺灣高爾夫極為珍貴的瑰寶，也集結了大家的集體回憶。今天我們除了緬懷過去、更要眺望未來、積極迎接球場第二個100年！」

十年樹木，百年樹人，這座百年球場不但擁有眾多盤根錯節的百年老樹，更培養出無數人才，包括大家耳熟能詳的謝敏男與涂阿玉。老家就在老淡水球場第13洞果嶺後方、生涯已累積79座冠軍的79歲老將謝敏男感性地說：「這座球場就像是我家的後花園，我從小就在這裡練球、打球；長大後在這裡打比賽、辦比賽；我可以說是喝老淡水球場的奶水長大的，這座球場算是我的生命跟母親！」

已榮登日本高球名人堂的涂阿玉，也呼應謝老師的說法：「老淡水球場早年的發展，幾乎就等同於臺灣高爾夫運動的發展；這一百年來，她更是人才的搖籃。如果沒有老淡水球場，我當年應該不可能有機會去日本贏得這麼多的冠軍，更別說進入名人堂。」

接下來球場也預計今年8月21日至23日，舉辦一場別開生面的「百年傳承配對邀請賽」。這場配對賽，靈感來自球友熟悉的美國PGA巡迴賽的AT&T圓石灘名人配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am），預計邀請60位出身老淡水球場的男女與長春職業選手，搭配老淡水球場會員、貴賓以及球場推薦的培訓選手共60名業餘選手，同時進行兩回合、36洞的職業業餘配對賽，總獎金為100萬元台幣。

針對這場比賽，同樣出身老淡水的呂偉智透露今年稍早他在紐西蘭公開賽，也曾打過類似的配對賽：「這種比賽打birdie才有分，打par與 bogey都沒分，很有趣味。」對於他最熟悉的老淡水球場，他說：「100年真是不容易呀！從日據時代到現在那麼久了，球場狀況還是保持得那麼好，希望可以一直保持下去！」

為了呼應球場100歲「承先啟後」的主題精神，百年傳承配對邀請賽也將向參賽的球場會員與貴賓募款，屆時所有募得款項將全數捐給老淡水球場的高爾夫培訓基金，期待接受球場培訓的12名業餘小將能力爭上游，在接下來的第二個一百年，繼續為臺灣高爾夫發光發熱。

值得一提的是，昨天才剛拿下台灣業餘錦標賽冠軍的老淡水新生代小將呂孫儀，本身也是老淡水球場的優秀培訓球員，今天他特別回到球場代表老淡水球場前輩謝永郁老師領取老淡水球場的親善大使證書，象徵薪火相傳的傳承意義。

另一方面，老淡水球場另外也在球場的會館設置百週年典藏文物特展，以「百年風華；經典再現」為主題，設有三個常設展區：百年風華區、承先區、啟後區。「百年風華」區以球場沿革為主軸，展出珍貴的歷史照片與文物，重現百年來的重要事蹟；「承先」區焦點為老淡水歷代孕育出的傳奇球星，凸顯老淡水如何帶動臺灣高球的全面起飛。「啟後」區則以老淡水新一代選手為主，強調老淡水球場持續深耕、為臺灣高球界培育新血的使命感與努力。

上述三個展區從今天起將持續展出到今年年底，同場地另外還有三個分季展示的系列展：6-8月的會員盃文物展、9-10月的三商盃文物展、11-12月的百週年經典文物展，歡迎球友與熱愛高球的社會大眾，免費入場參觀。

與會貴賓（左起）古蹟博物館館長柏麗梅、新北市議員陳偉杰、新北市議員鄭宇恩、新北市議員鄭戴麗香、淡水區區長巫宗仁、新北市副市長吳明機、會長紀文豪、會長夫人劉柑柑、副會長王純?、前會長翁肇喜、前會長施伯勳、淡水文化基金會董事長許慧明，共同為百週年典藏文物特展揭幕。（大會提供）

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