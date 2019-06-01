玉山盃》桃園市10：2勝高雄市 繼2015年再闖冠軍戰

陳柏毓投7局失2分，帶領桃園市繼2015年後，再次打進玉山盃冠軍戰。（棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕108年玉山盃青棒錦標賽下午進行第2場四強戰，桃園市靠5局上鯨吞5分逆轉戰局，配合陳柏毓7局失2分的好投，以10：2擊敗高雄市，繼2015年後再次打進冠軍戰。

桃園打完3局以1：2落後，5局上打線終於爆發，猛攻10人次灌進5分，以6：2首次超前，6局上滿壘時靠林翊翔清壘三壘安打，再添3分奠定勝基。

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董子恩單場4打數2安打，打下球隊前3分，他表示，5局上1出局二、三壘有人，只想把跑者送回來，沒有想到會敲安打，「上去就平常心，確實打好每1球。」

陳柏毓用106球投7局、挨6安失2分，他指出，去年還是高一菜鳥，表現不好會很難過，今年心態比較成熟，遇到狀況知道怎麼調整，因為年齡限制，明年無法參加，希望留下好的回憶。

陳柏毓最快球速149公里，他表示，剛開賽球速有點衝太快，教練提醒他慢慢調整、一球一球來，3局過後調整配球與配速，想辦法在105球限制內把局數拉長。

桃園在升格前曾於2011-14年締造4連霸，2015年挑戰5連霸敗給新北，前3年都沒打進4強，總教練藍文成認為，新北投手陣容強大，是這屆賽事最好，但桃園打出士氣，明天應是五五波。

董子恩4打數2安打，打下桃園市前3分。（棒協提供）

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