中職》「做夢時夢過！」 高國慶相隔24年再登板投球

〔記者羅志朋／台中報導〕統一獅高國慶登上投手丘投球，解決中信兄弟打者王勝偉，全場數千名兄弟球迷歡聲雷動，鼓掌大喊:「高國慶！高國慶！」宛如勝利投手，這是怎麼一回事？

原來，兄弟今天狂敲17支安打，包含吳東融陽春砲和王勝偉滿貫砲，最終以19:7大勝獅隊，終止4連敗；因比分早已拉開，獅隊總教練黃甘霖評估投手不夠用，加上明天還有比賽，8局下派上10月將滿41歲的野手高國慶登板投球，職業生涯頭一遭，兩隊球迷驚喜不已，齊聲為他吶喊加油。

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面對高國慶，首棒林明杰敲安，接著王勝偉擊出外野飛球遭接殺，王威晨擊出安打，高國慶穩住陣腳，連續讓吳東融、陳子豪擊出外野飛球出局，退場時兄弟球迷又是一陣歡呼喝采，後援1局未失分，最快球速126公里。

兄弟球迷的熱情，高國慶感受到了，他笑說，「還是不要發生的好，表示我們被打爆了。」高國慶上一次投球是在美和高一，相隔24年再登板，他語帶無奈，「做夢時有夢過當投手，可是為什麼鈴木一朗投球超過140公里，我才120幾公里?」

獅隊林祖傑5局上轟兩分砲，連3戰開轟，下個半局王勝偉回敬滿貫砲，獲選單場MVP。開轟卻被高國慶解決，王勝偉開玩笑說，「這是我一生中遇過最強的投手，也是我進職棒第一次打擊對上野手投球。」高國慶以40歲又238天之齡登板投球，為中職史上第9年長紀錄。

兄弟此役豪取19分，剛好等於過去7戰得分，一掃打擊火力貧乏陰霾，獅隊林威志後援1局被敲7安，狂失8分，防禦率暴漲至27。

高國慶投手初登板無失分。（記者廖耀東攝）

高國慶投手初登板無失分。（記者廖耀東攝）

高國慶投手初登板無失分。（記者廖耀東攝）

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