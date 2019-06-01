中職》朱育賢滿貫砲帶動單局10分攻勢 猿隊擊敗悍將

朱育賢轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕朱育賢滿貫砲帶動桃猿隊單局10分攻勢，讓富邦悍將本週「攻頂」夢碎，猿隊最終16:10拿下勝利，鞏固上半季龍頭，和富邦悍將勝差拉回到2場。

猿隊洋投李茲控球不穩，6局送出5保送，但投球任內將失分壓低至3分。富邦悍將本土左投陳仕朋則沒能延續前一場壓制猿隊好投，6局下1人次都沒投完就退場，接手的羅國華保送林泓育後，朱育賢滿貫砲造成重傷害，猿隊這半局打了14人次，隊史第5次單局得分雙位數。

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朱育賢開轟前就曾一度將球送出外野，但落點旋出標竿外形成界外，他不受影響持續纏鬥，最終將球送向右外野客隊席。朱育賢說：「當下比分很接近，胖哥（林泓育）在我前面選到保送，所以當時希望能做出貢獻，盡量多打一點分數。」

朱育賢也說，打擊教練曾豪駒不斷提醒，只要把球打強勁，就有機會：「教練提醒我們，不用過度等球，挑喜歡的球路出擊，盡可能把球打強。」

賽後是猿隊一年一度「動紫趴」活動，歌手李佳薇、潘瑋柏和黃小琥接連開唱，此役進場人數14441人，是本季目前新高。

朱育賢轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

朱育賢轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

猿隊洋投李茲。（記者林正堃攝）

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