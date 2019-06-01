法網》球后大坂被爆冷門 不敵非種子32強出局

法網女單32強賽事，球后大坂直美爆冷出局。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽女單第3輪，熱機過慢的「日本小威」大坂直美終被爆出冷門！4：6、2：6不敵非種子的捷克大黑馬西妮雅可娃（Katerina Siniakova），頭號種子32強提前出局，也無緣連續拿下第3座大滿貫女單冠軍。

美日混血的大坂直美芳齡21歲，已包辦去年美網、今年初澳網雙料金盃，不過轉戰法網紅土她的表現不如人意，前兩輪都歷經3盤大逆轉險勝，如今面對世界女單排名42、但女雙高居第1的西妮雅可娃，果然又深陷苦戰。開賽大坂直美接連錯失破發機會，反在第9局被對方率先破發，4：5無路可退時，又浪費第10局40：0大幅領先，反讓西妮雅可娃後來居上保發先馳得盤。

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次盤大坂直美狀態下滑失誤連連，不但未能取得破發點，還在第5、7局連續被破，被拚出信心的西妮雅可娃直落2淘汰，但由於目前世界第2的捷克第2種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）也在32強中箭落馬，「日本小威」仍可繼續穩坐球后寶座。

法網女單32強賽事，球后大坂直美爆冷出局。（法新社）

球后大坂直美遭非種子選手直落二，止步法網32強。（法新社）

捷克大黑馬西妮雅可娃闖進法網16強。（美聯社）

捷克大黑馬西妮雅可娃闖進法網16強。（路透）

捷克大黑馬西妮雅可娃闖進法網16強。（路透）

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