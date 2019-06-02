法網》詹皓晴混雙逆轉開胡 謝淑薇女雙今爭8強

詹皓晴組合法網混雙逆轉開胡晉級16強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽混雙首輪，詹皓晴／奧地利馬拉克（Oliver Marach ）後來居上，5：7、6：4、10：5大逆轉澳洲摩兒（Jessica Moore）／印度尼東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan ），第6種子「台奧聯軍」開胡晉級16強。

詹晧晴／馬拉克與遞補參賽的澳印度組合陷入苦戰，雙方開賽互保僵持不下，小詹人馬第12局遭破發讓出首盤；所幸次盤詹／馬全力反擊，第7局突破順勢扳回一城。戰線拉進「超級搶10」，詹／馬又從1：2連下6分，一舉拉開領先奠定勝基，有驚無險挺進次輪，今晚將與今年初澳網混雙4強的西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）爭奪8強門票。

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至於去年巴黎羅蘭加洛斯首度奪冠的詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），也已聯手闖過混雙首輪，今晚強碰第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld ）／哥倫比亞法拉（Robert Farah），這也是冤家路窄的雙方，繼去年法網準決賽再度碰頭。

女雙方面，第3種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）已2連勝安抵16強，「台捷聯軍」台灣時間今傍晚約5時，將與拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）／俄國季沃娜瑞娃（Vera Zvonareva）力拚8強席次。

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