歐冠》歐洲最強！利物浦擊敗熱刺 隊史第6冠到手

「埃及梅西」薩拉高捧歐冠金盃。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年歐洲冠軍足球聯賽冠軍戰，利物浦、熱刺今在西班牙馬德里上演「英超內戰」，熱刺25秒於禁區鑄成大錯，利物浦先由「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）罰球破門，再由歐利基（Divock Origi）進球，最終以2：0氣走熱刺，鎖定隊史第6座歐冠金盃。

利物浦連2年晉級決賽，去年不敵強敵皇家馬德里；熱刺則是首次爭冠，兩軍自2008年曼聯、切爾西後，再度於歐冠決賽上演英超內戰。

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利物浦的塞內加爾球星馬內（Sadio Mane）開賽沒多久於禁區起腳，把球一腳踢在熱刺的西索科（Moussa Sissoko）右手上，使紅軍獲得12碼罰球機會，由薩拉一腳破網。熱刺在2分鐘就被對手破網，始終保持高昂鬥志，並試圖追分，無奈始終難以突破紅軍門將阿里森（Alisson Becker）。

熱刺控球率達61％，遠勝利物浦39％，但6度射門卻全部遭阿里森擋下，雪上加霜的是第87分鐘再次被紅軍歐利基破門後，幾乎已宣告與隊史首座冠軍無緣，只能眼睜睜看著2005年冠軍利物浦相隔14年，完成6度制霸歐洲紀錄，僅次於皇家馬德里13冠、義大利AC米蘭7冠，高居史上第3。

歐利基破門。（路透）

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