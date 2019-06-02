NBA》續留勇士？K.湯普森：難想像和柯瑞以外的控衛合作

K.湯普森今夏將成為自由球員。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士後衛K.湯普森（Klay Thompson）今夏將成為自由球員，外界相當好奇他的動向。今天訓練後，他在受訪時談起和柯瑞（Stephen Curry）之間的搭配，他說：「我們都從彼此的搭配中受益，很難想像和他以外的控衛搭檔。」

「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森連續5年帶領勇士闖進總冠軍戰，堪稱聯盟最強後場，不過今年K.湯普森即將成為自由球員，且灣區大軍不乏領高薪的好手，也曾傳出他可能離隊的消息。

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不過，今天在球隊訓練之後，K.湯普森接受採訪時，談起和隊友柯瑞之間的配合，他相當地滿意，透露出想續留的想法，「柯瑞是很棒的隊友，在聯盟的這8年，我們是很好的朋友。」他認為柯瑞是很努力的球員，從不走捷徑也很顧家，是每個人都想要的球隊領袖。

提起場上的互動，K.湯普森說：「我們都從彼此的搭配中受益，也產生很棒的化學變化，我很難想像和其他的控衛搭配。加上我們知道彼此喜歡的傳球位置，他也很無私，我們會是最棒的後場搭檔，也想要一直搭配下去。」

總冠軍賽首戰，勇士以9分差不敵暴龍，柯瑞繳出全隊最高34分，K.湯普森21分次之，兩隊將在明天上午8點進行第2戰。

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