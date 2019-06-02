日職》棒子太燙！王柏融單場5安破個人紀錄 日本球評讚嘆

王柏融。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王柏融今對歐力士大爆發，總計5打席全敲安打，打破日職生涯單場最多紀錄。停不下來的火燙手感，讓日本轉播單位球評讚嘆，「不愧是四割男！」。日本火腿最後以8：5贏球。

王柏融昨貢獻2安包含特大號全壘打，日本轉播單位「J SPORTS」球評、歐力士球員生涯14年的塩崎真，在大王上場時說道，對王的印象是名中距離打者，但看到昨日那發全壘打，證明他也有一棒轟出場的力量。

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對決歐力士先發投手Ｋ－鈴木，王柏融分別在2、3、4局三度敲安，無論是滑球、曲球或146公里直球，大王都有辦法將球擊成強勁平飛球。第3打席更是直接將Ｋ－鈴木打退場休息。

6上，王柏融上場前，歐力士將投手換成左投齋藤綱記，首球滑球打壞大王節奏，球評塩崎真講評，看來齋藤的球讓王不太自在，兩人沒什麼對戰經驗，這或許是歐力士要特別換上這名左投對上大王的理由。

然而，球數2好1壞，王柏融相中第4記133公里速球，將球打向右外野形成安打，當下塩崎真不禁讚嘆，「真不愧是4割男！」

球評話說完隔2局，王柏融在8上又敲出右外野深遠飛球，打在全壘打牆上，形成二壘安打，單場5打數5安打，刷新日職生涯單場紀錄，賽後打擊率飆至0.303。（更新時間：1545）

日職生涯猛打賞場次：

4/5 vs西武 3打數3安打

4/16 vs歐力士 4打數4安打

4/24 vs樂天 5打數3安打

6/2 vs歐力士 5打數5安打

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