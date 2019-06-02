棒球》神獸級禮遇！ 選秀狀元大熱門滿壘遭敬遠傻眼（影音）

Bases loaded intentional walk!?!?



Yes... Adley Rutschman is THAT good. #RoadToOmaha | @BeaverBaseball pic.twitter.com/WPbDfiByTc — NCAA Baseball （@NCAACWS） 2019年6月1日

〔體育中心／綜合報導〕奧勒岡州立大學（Oregon State University）的狀元熱門，兩打強打捕手Adley Rutschman，日前在NCAA對上辛辛那提的比賽當中，遭到「邦茲（Barry Bonds）」等級的待遇，他在七局下滿壘時上場打擊，對手寧願選擇敬遠保送他白白送掉1分，也不願意讓他打擊。

請繼續往下閱讀...

Adley Rutschman幾乎是今年MLB選秀會上狀元的不二人選，他本季的打擊三圍是超級誇張的.415/.580/.764，還有著17發的全壘打，他同時還是位兩打捕手。球探報告給他的評價當中，除了速度40分以外，其他每個能力（打擊、力量、傳球、守備）的評價都是60分的高分，綜合評價也是60分（使用20-80量尺）。

Rutschman在昨天的比賽當中，第七局滿壘時原本準備要上場打擊，想不到對手卻直接選擇敬遠保送他，這個舉動讓他當時感到相當困惑。最終辛辛那提的舉動獲得了代價，他們以7：6贏下這場比賽。

Adley Rutschman在滿壘時遭到故意四壞保送表情相當困惑。（圖片取自推特）

辛辛那提的總教練Scott Googins賽後解釋自己的這個戰術：「當對面有個這樣的傢伙存在時，如果讓他打出安打，你不知道會發生什麼事情，如果他擊出射牆二壘安，現場觀眾都就會瘋掉（這場是奧勒岡州立大學主場），這個地方的能量相當驚人，如果讓他打出安打，或者全壘打，這個地方會爆炸。」Googins補充道，當時他的助理教練有想要向他談論故意保送的戰術，不過他堅持要讓Rutschman獲得邦茲的待遇。

大聯盟全壘打王邦茲曾在21年前對上響尾蛇隊的比賽中，於球隊滿壘2分落後時上場打擊，時任響尾蛇隊總教練的休瓦特（Buck Showalter）竟選擇故意保送奉送一分，這個戰術也震驚球界。最終休瓦特的戰術獲得成功，響尾蛇該場比賽就以1分差險勝巨人隊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法