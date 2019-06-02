游泳》「水道速男」吳浚鋒50M自由式再破全國 日本賽史上首面獎牌到手

台灣游泳好手「水道速男」吳浚鋒在2019年日本公開賽，男子50公尺自由式預賽及決賽雙破全國紀錄，銅牌更是台灣在日本賽首面獎牌。（游泳協會提供）





〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣游泳好手「水道速男」吳浚鋒今日在2019年日本公開賽出賽，男子50公尺自由式預賽先以22秒37打破全國紀錄，決賽更是奮力游出22秒21再締造新猷，以及進帳銅牌，不只台灣隊此行唯一獎牌，更是歷史上第1面。

28歲吳浚鋒在2017年日本公開賽游出22秒44刷新全國紀錄，這次出征日本有備而來，早上預賽就翻新紀錄，並以預賽第3晉級下午決賽。他下午決賽於第3水道出賽，即使面臨多名日本好手夾擊，最終以第3脫穎而出，成績勝過雅加達亞運50自銀牌日本名將中村克的22秒26，僅次於雅加達亞運100公尺自由式金牌鹽浦慎理的21秒91及另一日將中尾駿一的22秒14。

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吳浚鋒年度最大目標就是拚2020年東京奧運A標22秒01，即使全大運、日本公開賽皆無緣達標，但能在國際賽首添獎牌，令他增添不少信心，「我這次把個人最佳成績從22秒44縮短至22秒21，距離奧運A標只剩0.2秒，7月FINA光州世錦賽繼續努力。」

台灣游泳好手「水道速男」吳浚鋒在2019年日本公開賽，男子50公尺自由式預賽及決賽雙破全國紀錄，銅牌更是台灣在日本賽首面獎牌。（游泳協會提供）

台灣游泳好手「水道速男」吳浚鋒（右）在2019年日本公開賽，男子50公尺自由式預賽及決賽雙破全國紀錄，銅牌更是台灣在日本賽首面獎牌。（游泳協會提供）

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