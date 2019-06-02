MLB》韋蘭德生涯三振數超越塞揚 被打擊率全聯盟最低

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發投8局送出8次三振，僅失1分，幫助球隊在客場以5：1獲勝，賞運動家4連敗。韋蘭德生涯三振數超越名人堂投手塞揚（Cy Young）的2803次三振，在大聯盟史上三振數排行榜名列第21名。

韋蘭德此戰只在第2局被運動家打者皮斯考提（Stephen Piscotty）敲陽春砲掉分，第8局下2出局面對運動家奧爾森（Matt Olson），韋蘭德還能飆出97.7英哩的速球，直球轉速高達2716轉。韋蘭德最後用一顆87.7英哩的滑球三振對手，完成8局的投球工作。

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此戰韋蘭德先發8局用114球，僅被敲4安掉1分，送出8次三振、2次保送，獲得本季第9勝並列全聯盟最多，防禦率2.27排在全大聯盟第四低；此外，韋蘭德先發13場，被打擊率僅0.150全大聯盟最低，每局被上壘率（WHIP）僅0.74也是全大聯盟先發中最佳。

根據《Stats By STATS》指出，韋蘭德今年前13場先發，被打擊率只有0.150，這是自1920年活球年代以來第二低。

太空人36歲強投韋蘭德今投8局失1分，獲得本季第9勝。（法新社）

韋蘭德的生涯三振數來到2809次三振，超越塞揚的2803次，獨居史上第21名。韋蘭德有望超越第20名洋基名投穆西納（Mike Mussina）的2813次三振，距離3000K還有191次三振。

大聯盟史上三振數最多是巨投萊恩（Nolan Ryan）的5714次三振；而目前現役選手中，以洋基38歲老將沙巴西亞（CC Sabathia）的3020次三振最多。

《美聯社》報導，對於自己的生涯三振數超越塞揚，韋蘭德直說很酷，並表示這相當令人感到謙卑，「有時候當你打這比賽，有獨特的能力能看清楚事物，盡可能保持專注，維持投球表現，不去注意正在發生的事。任何時候塞揚的名字跳出來，你的名字和他有連結，這很特別。」

韋蘭德生涯三振數超越名人堂投手塞揚。（美聯社）

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