田徑》陳奎儒、黃士峰、向俊賢參加亞洲大獎賽 齊心拚奧運達標

「台灣欄神」陳奎儒準備前往中國比賽，目標擺在將技術變得更穩定，奧運達標擺在9月世界錦標賽。（陳奎儒提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣欄神」陳奎儒及標槍好手黃士峰、跳高一哥向俊賢今晚啟程至中國重慶，投入2站亞洲田徑大獎巡迴賽，期待能再締佳績，挑戰達標東京奧運。

陳奎儒是台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人，上週在台灣公開賽以13秒34摘金，生涯6度締造全國新猷，只是距離東京奧運參賽標準13秒32仍有0.02秒差距。陳奎儒這次前往中國比賽，期待能透過賽事將技術變得更穩定，達標擺在9月世界錦標賽。

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「黃金右臂」鄭兆村5月在鑽石聯賽以87公尺12，一舉跨過奧運參賽門檻85公尺，成為台灣首位取得奧運資格的田徑選手，上週在台灣賽奪金，本週將在台灣短暫休息，等待9日飛往瑞典移訓。

2016年里約奧運國手、2017年台北世大運銅牌黃士峰尚未達標，但他生涯最佳成績86公尺64，被看好能再次出征奧運。不過，他去年因手傷關係，尚未找到最佳的比賽狀態，他透露，此行至中國出賽目標擺在至少把成績穩定於80公尺，只要狀況許可，自然會力拚達奧運標準。

2016年里約奧運國手的向俊賢，上週放棄參加台灣賽，生涯最佳為2公尺29，也是我紀錄保持者，期待在亞洲大獎賽努力挑戰，瞄準2公尺30世錦賽標準。

「台灣欄神」陳奎儒準備前往中國比賽，目標擺在將技術變得更穩定，奧運達標擺在9月世界錦標賽。（陳奎儒提供）

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