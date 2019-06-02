足球》國小迷你聯賽前往澎湖 縣長為小球員加油

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕主打「22縣市 全國主場！」的迷你足球聯賽，離島首站前往澎湖，東道主縣長賴峰偉、縣議會副議長陳雙全、議員陳慧玲等親臨現場前，為參賽小球員們加油打氣，勉勵大家別窩在家中滑手機，走出戶外享受踢球樂趣，也希望長期持續推廣成為當地學童課外活動選項。

此次足球基層扎根計畫由體育署指導，全國迷你足球協會、動健科技主辦，以「22縣市 全國主場」為理念，號召來自各地的足球愛好者共襄盛舉，近年來積極推動的教練張武業說：「發展台灣足球，要從基層做起，讓更多孩子有興趣參與，才能培育出廣大支持者，足球職業與產業發展才有機會。」

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澎湖縣足委會總幹事王平坤表示，當地算是足球沙漠，因2000年世界盃帶動熱潮，才開始正式接觸，目前主推成人級8人制還有國小7人制、樂樂足球，這次與迷你足球協會配合，家長及帶隊教練們反應極佳，小朋友對氣墊式人工草皮足球場感到新鮮，希望往後繼續推行5人制兒童足球聯賽。

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

國小迷你足球聯賽前往澎湖。（迷你足球協會提供）

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