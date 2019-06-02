玉山盃》冠軍戰激戰！ 新北市1分險勝桃園市

新北稱霸玉山盃。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕玉山盃青棒錦標賽冠軍戰，新北市和桃園市兩大青棒強權形成激戰，新北市4局下搶下4分大局，9局上卻遭遇危機，後援投手王彥程擺脫王貞治盃遭再見安打低潮，克服滿壘危機，幫助球隊6:5險勝，新北市拿下本屆玉山盃冠軍。

新北市隊先發投手林昱珉5局無失分，之後交給李慶隆、潘文輝接手，李慶隆帳面上未解決任何1人次，但換上來的高一火球男潘文輝挺住壓力守住領先，9局上潘文輝造成一二壘有人危機，新北市再換王彥程，投球任內雖被張翔敲安、又不慎投出觸身球，但之後讓李灝宇擊出外野飛球出局，守下勝利。

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新北市總教練周宗志說，拿下勝部冠軍時就預設要讓林昱珉投冠軍戰，不過臨場上他的控球有些落差，因此5局投滿就換投，4局下岳政華擊球改判二壘安打則是比賽關鍵之一，鼓舞球隊士氣，也把握機會得分。

9上滿壘時刻，王彥程遭遇桃園市高一強打李灝宇，兩好球後捕手林辰勳將手套擺高，王彥程以一記偏高直球誘使李灝宇出棒，但未擊中球心。周宗志說：「王彥程今天登板，球速都有出來，因此搶到好球數之後，教練授意以直球壓迫對手。辰勳蹲捕都是和教練輪流配球，有時教練配球被連續安打，就改由他配，這次盃賽他領導能力進步許多，也要居首功。」

桃園李灝宇錯失當英雄機會。（記者林正堃攝）

桃園市以平鎮高中為主體，由於已得王貞治盃冠軍，玉山盃多以高一、高二選手應戰，不過周宗志強調並未輕敵：「桃園的高一和高二投打也有一定水準，我們面對他們仍是戰戰兢兢。」

岳政華敲出二壘安打帶動新北攻勢。（記者林正堃攝）

岳政華敲出二壘安打帶動新北攻勢。（記者林正堃攝）

桃園教練藍文成抗議岳政華二壘安打判決。（記者林正堃攝）

岳政華回本壘得分後差點被隊友爆頭。（記者林正堃攝）

新北先發投手林昱珉主投5局失1分。（記者林正堃攝）

新北先發投手林昱珉主投5局失1分。（記者林正堃攝）

林辰勳敲出三壘安打。（記者林正堃攝）

岳政華守備滴水不漏。（記者林正堃攝）

潘文輝中繼。（記者林正堃攝）

新北稱霸玉山盃。（記者林正堃攝）

新北稱霸玉山盃。（記者林正堃攝）

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