中職》8局0失分擒猿是最終戰？ 索沙：都有可能

富邦悍將先發投手索沙。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕富邦悍將強投索沙穩居當前中職勝投、奪三振、防禦率「三冠王」，卻直到今天才拿下對桃猿首勝，以8局飆5K、僅挨2安、無失分的優質先發，成功壓制暴力猿砲火。

索沙領軍以5：0獲勝，悍將上半季戰績仍居第2，僅落後猿隊1場勝差，總教練陳連宏賽後也大讚索沙：「對Lamigo這種球隊只有2安，真的算超優質先發。」至於在中職看過這麼多洋將，索沙是否為史上最強洋投？陳連宏表示：「我不敢這麼說，但一定是數一數二的。」

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索沙投完7局已用101球，他堅持續投，最終以115球完成任務，目前8勝持續獨走，並獲選單場MVP。他說：「因為這場比賽對我們非常重要，尤其昨天有燒到牛棚，所以希望盡一己之力，繼續多貢獻一點。」

索沙前7勝來自中信兄弟和統一獅，先前對猿隊2場都未能奪勝投，反而吞1敗，對戰防禦率5.27也高於對兄弟的0.87、對獅隊1.06，但今天完全封鎖火力，也沒投出保送，搶下對戰首勝，他表示：「因為被Lamigo打到很累，想說終於要用不一樣的方式大幹一番，今天收到成效，尤其是親愛的隊友們幫我打分數，我投得比較自在。」

不過，索沙賽前才偕同韓國經紀人，與韓職SK飛龍球團人員碰面，此役會不會是他在台灣的最終戰？他低調表示：「我不知道，可能會是最後一場，也可能投更多。」

至於和SK飛龍會談內容，索沙說：「只是見面小聊，我主要都是聽眾，聽他們想說什麼，並無任何結論，其實我也在等，說不定這幾天才會有初步結果，目前沒時間點。」

索沙強調，做決定前需要全盤考量，「我熱愛富邦、熱愛這球隊，對這邊的愛這麼不容易割捨，必須有比合約更重要的考量點來思考，所以還需要再多點時間。」

富邦悍將先發投手索沙以8局飆5K、僅挨2安、無失分的優質先發，成功壓制暴力猿砲火。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手索沙。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳連宏。（記者陳志曲攝）

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