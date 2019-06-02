中職》「順順的就好」 低調王牌潘威倫即將300場先發

統一獅先發投手潘威倫。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕球給智傑就對了!蘇智傑今天9局上適時敲安打突破平手僵局，奪得單場MVP，幫助統一獅4:3氣走中信兄弟，目前落後戰績榜首桃猿僅2場勝差。

蘇智傑前4次打擊敲2安，另遭2次觸身球，打完前8局雙方戰成3:3平手，9局上兩出局一、二壘有人，蘇智傑從李振昌手中擊出右外野安打，打下寶貴一分，下個半局獅隊守護神陳韻文順利守成，收下本季第15次救援成功，王鏡銘後援1局無失分拿到勝投。

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蘇智傑4月出賽20場狂敲7轟，5月同樣出賽20場只擠出1轟，單月打擊率2成21、慘吞18K，手感冰冷，今天單場3支3，打下勝利打點，一掃先前陰霾。

「打擊感覺有回來。」蘇智傑說，現在是6月的開始，要衝一波了，上半季快結束，希望能盡一份心力，幫助球隊贏球。對於5月嚴重低潮，蘇智傑分析，太常追打引誘球，之後有設定球路做攻擊，不要球來就打。

「嘟嘟」潘威倫先發7局用了73球，被敲6安，包含張志豪轟陽春砲，失3分無關勝敗，本周末嘟嘟將在台南主場登板，達成生涯第300場先發里程碑，獅隊總教練黃甘霖說，「如果嘟嘟身體允許，會安排在週六先發，若有狀況就週日再丟。」

此役是嘟嘟本季首度在洲際球場投球，他表示，投手丘感覺比之前還高，還是要去適應，一開賽投球感覺不是非常順暢，球路偏差較多，後來有做修正；對於即將到來的生涯300場先發，嘟嘟說，「希望順順的就好。」

統一獅先發投手潘威倫。（記者羅志朋攝）

統一獅先發投手潘威倫。（記者羅志朋攝）

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