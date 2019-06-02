棒球》U18世界盃藍、白隊出爐 6/5起集訓對抗賽

王彥程。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕本屆玉山盃由新北市拿下冠軍，新北市教練團取得組隊權，今年先分成藍、白兩隊集訓，6月5日前往嘉義稻江報到，9日起展開7場對抗賽，打3天休息1天後，再打4天。
藍白兩隊名單：
總教練： 周宗志 （新北市）
教 練： 田家銘 （新北市） 鄭志強 （新北市）
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（3名） 黃郁倫 （宜蘭縣）
中華藍隊 中華白隊
投 手： 王彥程 （新北市） 林子崴 （新北市）
（14名） 李晨薰 （桃園市） 陳柏毓 （桃園市）
潘文輝 （新北市） 陳志杰 （桃園市）
林聖榮 （臺北市） 曾峻岳 （臺中市）
洪宸毅 （桃園市） 黃弘毅 （臺東縣）
朱添明 （雲林縣） 余 謙 （臺東縣）
林昱珉 （新北市） 李慶隆 （新北市）
捕 手： 林辰勳 （新北市） 羅暐捷 （高雄市）
（4名） 張聖豪 （臺東縣） 石暐誠 （臺北市）
內野手： 何恆佑 （新北市） 李展毅 （臺北市）
（10名） 翁耀宗 （高雄市） 林岳谷 （新北市）
鄭宗哲 （高雄市） 李灝宇 （桃園市）
林瑞均 （臺中市） 謝 毅 （臺東縣）
王順和 （新北市） 林子豪 （桃園市）
外野手、ＤＨ： 林志光 （臺東縣） 林政華 （臺東縣）
（8名） 蔡佳諺 （新北市） 岳政華 （新北市）
林吳晉瑋 （新北市） 張宥鈞 （桃園市）
陳震洋 （高雄市） 王浩軍 （臺中市）
岳政華。（記者林正堃攝）
陳志杰。（記者林正堃攝）
洪宸毅。（記者林正堃攝）