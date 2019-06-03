法網》詹家姊妹混雙2連勝 各自挺進紅土大滿貫8強

詹詠然（左）安抵法網混雙8強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽混雙次輪，去年首度奪冠的詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）乘勝追擊，6：2、7：6（8：6）強壓第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld ）／哥倫比亞法拉（Robert Farah），「台克聯軍」繼上屆準決賽再度勝出，8強就位朝巴黎羅蘭加洛斯衛冕邁進。

面對2017年法網混雙亞軍勁敵，大詹人馬開賽第4、6局雙破，5：1聽牌時雖被回破，兩人即隨第3度突破滅火搶下首盤。次盤「台克聯軍」又克服第5局先遭破發劣勢，2：4落後時回破咬上，雙方僵持到6：6進入搶7，大詹組合5：6躲過對方盤末點，再一口氣連追3分關門，接下來與同樣擊敗種子的地主外卡赫絲（Amandine Hesse）／邦齊（Benjamin Bonzi）爭奪準決賽門票。

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稍後登場的詹皓晴／奧地利馬拉克（Oliver Marach ），也挾6：4、7：5力退年初澳網混雙4強的西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski），第6種子「台奧聯軍」8強對手，則為首度搭檔的烏克蘭琪切諾克（Nadiia Kichenok）／巴基斯坦奎雷希（Aisam-Ul-Haq Qureshi）（Aisam-ul-Haq Qureshi）。

詹皓晴（左）連闖兩關挺進法網混雙8強。（詹皓晴提供）

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