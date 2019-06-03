NBA總冠軍戰G2暴龍主場拚連勝 今日賽事預告

2019/06/03 07:38

雷納德今將領暴龍力拚主場連勝。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽第二戰今點燃戰火，暴龍將繼續在主場挑戰勇士。首度打進總冠軍賽的暴龍，首役就讓挑戰3連霸的勇士踢到鐵板，今天他們要力拚主場2連勝，而陣中替補主力阿努諾比也有望在今歸隊，其防守靈活性能有效抵禦火力凶猛的衛冕軍；勇士在總冠軍賽首戰不敵暴龍，但外界普遍看好他們在下一戰能反撲，不過得分箭頭杜蘭特腿傷未癒，預計無法歸隊，若要贏球，勢必要找出其他有效得分點，精采比賽，球迷們記得準時收看轉播！

大聯盟例行賽持續進行，早上7點將上演「基襪大戰」，洋基坐鎮主場迎戰紅襪。洋基推出老將沙巴西亞（CC Sabathia）先發，紅襪則派出王牌普萊斯（David Price）主投。另外，早上10點還有天使出戰水手的比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過了。

法網第九天，名列頭號種子塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）將對上德國施特魯夫（Jan-Lennard Struff，32歲的喬科維奇今年法網至今仍一盤未失，強勢挺進16強。前球后哈勒普（Simona Halep）今天將碰上波蘭17歲小將斯威雅蒂（Iga Swiatek），尋求晉級8強。喜愛網球的球迷們請準時收看轉播囉！

NBA

08：00 勇士 vs. 暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB

07：00 紅襪 vs. 洋基 FOX體育、FOX體育3台

法網

17：00 第八天 FOX體育、FOX體育3台

法網

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