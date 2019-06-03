MLB》韋恩萊特8局7保送無失分 紅雀橫掃小熊

2019/06/03 08:37

韋恩萊特振臂高呼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易斯紅雀今天在主場迎戰芝加哥小熊，進行雙方三連戰最後一場比賽，紅雀靠著先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）8局精彩好投，成功封鎖小熊打線，最終紅雀以2：1擊敗對手，更在系列賽3戰全勝橫掃小熊。

韋恩萊特投球英姿。（法新社）

此役兩隊先發投手韋恩萊特和漢默斯（Cole Hamels）都展現超強壓制力，形成投手戰，直到5局下，吉歐可（Jedd Gyorko）獲得保送，隨後他利用快腿盜上二壘，捕手又在傳球時發生失誤，吉歐可利用失誤站上三壘，下棒王寇頓（Kolten Wong）打出高飛犧牲打攻下1分。

王寇頓高飛犧牲打。（法新社）

8局下小熊換下先發投手，紅雀靠著2支安打及1次盜壘成功再添1分，9局上紅雀推出希克斯（Jordan Hicks）接替投球，他在1出局後保送康崔拉斯（Willson Contreras）又被海沃德（Jason Heyward）敲安，紅雀立刻再度更換投手甘特（John Gant），一上場面對羅素（Addison Russell），雖然被擊出滾地球失掉1分，但立即解決柏特（David Bote）成功守下勝利。

羅素9局敲滾地球追回1分。（法新社）

今天拿下勝投的紅雀先發韋恩萊特，全場投出多達7次保送，但都能自行化解危機，主投8局無失分，拿下本季第5勝，今天吞敗的漢默斯表現也不差，主投7局僅僅被敲2安失掉1分非自責分。

小熊先發漢默斯7局好投卻吞敗。（今日美國）

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