NBA》衛冕軍被逼急了？勇士主帥透露KD練一場就會復出

2019/06/03 09:32

杜蘭特可能僅練習一次就會趕快復出救火。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前役先發採用「死亡五小」希望能打出快速球風，但暴龍的內線戰力成功撕裂勇士禁區防守。若今第2戰暴龍又勝，北國大軍奪冠機率將高達88％。就擔心戰局被一波帶走，勇士主帥柯爾稍早透露，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）可能僅練習一次就會趕快復出。

杜蘭特在西部準決賽第五戰右小腿拉傷後，已經缺席了6場比賽，期間勇士雖僅輸過一場，不過連5季闖進總冠軍戰的他們，昨首度在系列賽首戰吞下敗仗，而前次勇士在季後賽首戰輸球已是2015-16球季的西部冠軍戰輸給雷霆。

杜蘭特。（歐新社）

杜蘭特目前傷勢仍未痊癒，有媒體爆料他甚至連跑步都成問題，只能進行定點投籃訓練，雖然他隨著球隊前往多倫多，但之前外界普遍都評估，他最快可能得等到第4戰才有機會復出。

不過勇士記者Anthony Slater指出，總教練柯爾今在受訪時表示，勇士在總冠軍賽第2戰及第3戰間僅安排了一次訓練，如果杜蘭特最後在第3戰無法上場，那麼他只要完成在第4戰賽前的一次訓練，就能會準備讓他登場。

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