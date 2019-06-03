NBA》危機！柯瑞、伊古達拉身體相繼不適 勇士禁區、板凳得分都輸暴龍

柯瑞出現身體不適。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今日在總冠軍戰G2半場禁區得分僅12分，團隊投籃命中率40％，全部不如對手暴龍，且「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、伊古達拉（Andre Iguodala）又相繼出現身體不適，只能設法趕緊在下半場調整成功，否則衛冕軍恐怕將深陷最大危機。

柯瑞首節一度因身體不適進入休息室治療，且前6次出手皆墨，直到第二節砍進首顆三分球後，柯瑞單節進帳12分，幫助勇士將最多12分差距縮小，半場結束以54：59落後暴龍。

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伊古達拉第二節因防守時，後腦勺不慎撞到對手，能否重回球場，得視身體狀況而定，若少了這位防守大鎖，勇士麻煩更多。

不過，勇士靠浪花兄弟K.湯普森（Klay Thompson）上半場10投7中，攻下18分，柯瑞則有16分挹注，但其餘隊友表現乏善可陳，甚至禁區得分12分，遠不如暴龍的28分。

至於暴龍上半場表現最佳「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）16分，板凳暴徒范維利特（Fred VanVleet）12分，也幫助暴龍板凳群共拿19分大勝勇士的4分。

伊古達拉第二節後腦勺不慎撞到對手，能否重回球場，得視身體狀況而定。（法新社）

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