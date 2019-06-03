MLB》台灣兩大左投同日登板 陳偉殷三振老隊友馬查多

陳偉殷今天中繼2局失1分。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕台灣兩大左投同日登板，馬林魚陳偉殷繼運動家王維中後也上場，今對教士中繼2局失1分，包括1發全壘打，防禦率降至8.18，馬林魚終場以9：3大勝教士，收下2連勝。

馬林魚先發李察斯（Trevor Richards）主投5局僅被敲出1安無失分，另有8次三振和2次保送，陳偉殷在6局下接替投球，投出三上三下，對上昔日金鶯前隊友馬查多（Manny Machado），還飆出此役最快的93.2英哩（約150.1公里）的速球，用三振K掉老隊友結束該局。

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陳偉殷生涯只與馬查多對決過兩次，前1次在去年6月17日，陳偉殷當時繳出6局失3分的優質先發，其中2分是被馬查多敲安打了回來，陳偉殷最後拿下該季第2勝。

陳偉殷7局下續投，讓哈斯默（Eric Hosmer）擊出內野滾地球後，挨了倫弗洛（Hunter Renfroe）一發陽春彈，讓教士突破鴨蛋，但殷仔也及時回穩，先是三振掉了金斯勒（Ian Kinsler），再讓弗朗斯（Ty France）擊出中外野平飛球出局，中繼2局退場。馬林魚今天狂掃13安，並靠著阿法洛（Jorge Alfaro）和庫柏（Garrett Cooper）的全壘打進帳5分打點，馬林魚終場以9：3大勝。

陳偉殷此役中繼2局用28球，其中有19球是好球，被敲1安失1分，另有2次三振，防禦率為8.18，最快球速達93.2英哩。

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