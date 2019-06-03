足球》深陷性侵疑雲！內馬爾發文自清卻恐遭判五年徒刑

巴西足球明星內馬爾深陷性侵疑雲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西足球明星內馬爾（Neymar Jr.），上週五遭一名巴黎女網友指控，上個月內馬爾在在法國巴黎的酒店內暴力性侵得逞。而內馬爾日前雖然在個人社群媒體上場影片出澄清，巴西警方已正針對此事展開調查，不過不管性侵最後是否屬實，內馬爾擅自公布性侵相關事證，恐怕就將面臨五年監禁。

該名女子告訴警方，她與內馬爾在交換Insatgram帳號之後在法國會面，並與內馬爾相約在她預訂的酒店見面，但在房間內內馬爾喝醉，並對她做出攻擊舉動，且在暴力下性侵了她。但是卻在兩天後離開巴黎才將此事通報警方。

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週六內馬爾在Instagram以影片方式澄清自己並未性侵該名女子，聲稱自己與對方是在合意的情況下與之發生關係。他甚至秀出自己和該名女子的對話記錄和親密照，宣稱自己並未如女子所述「做出具有侵略性和暴力的行為」，並認為該名女子是為了敲詐而指控他，希望調查人員可以明查事理，不該聽信一面之詞。

老內馬爾（Neymar St.）上週六現身在巴西電視台，表示有證據證明他的兒子被勒索，包括照片和證人。他還表示，如果需要，內馬爾正為此事做辯護的準備。

巴西警方已經開始對於這件性侵醜聞展開調查，不過不管根據巴西法律，未經當事人同意，以任何形式提供、交換、傳輸或展示出與性侵事見相關的的視聽或對話紀錄（包括道歉、陳述性愛場面或色情內容將會被處刑。若內馬爾被判有罪，他可能將面臨長達五年的有期徒刑。

巴西足球明星內馬爾。（資料照，法新社）

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