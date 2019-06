NBA》一場比賽就傷4人！傷兵如山衛冕軍第3戰頭大（影音）

勇士老將伊古達拉防守時後腦勺遭重擊倒地。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日在總冠軍戰G2下半場調整成功,上半場身體不適的「萌神」柯瑞(Stephen Curry)、伊古達拉(Andre Iguodala)回歸,在第三節一開節打出一波18:0海嘯攻勢,強壓對手暴龍,不過接下來卻換魯尼(Kevon Looney)和手感火燙的K.湯普森(Klay Thompson)出狀況,兩人雙雙傷退下場最後都沒能回歸。

第一節剩5分鍾時,勇士大前鋒魯尼在籃下防守暴龍一哥雷納德(Kawhi Leonard)時,被對手頂了一下,讓身體失去重心並跌出界外區,而當他回到板凳席時,表情痛苦地用手按著自己的右肩,最後僅上場10分23秒,一分未得僅抓下1籃板,就下場休息,隨後勇士證實他為鎖骨扭傷,確定此役將不會再上場。

此役手感火燙的勇士射手K.湯普森,前三節就砍下全場最高的25分,不過第四節還剩10分40秒時,K.湯普森在三分外線出手,卻遭遇暴龍射手格林防守干擾,雙腿在落地時扭了一下,之後K湯雖然仍堅守在場上,不過回防時腿部卻開始不舒服,在被暴龍得分後,勇士趕緊叫出暫停,K湯沉著臉一跛一跛的走下場,留下25分5籃板5助攻,最後也沒有回歸。

A limping Klay Thompson with ice on his left hamstring greets his team in the tunnel after the huge win. pic.twitter.com/4bRfoJ0Tf6