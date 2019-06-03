NBA》一場比賽就傷4人！傷兵如山衛冕軍第3戰頭大（影音）

勇士老將伊古達拉防守時後腦勺遭重擊倒地。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日在總冠軍戰G2下半場調整成功，上半場身體不適的「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、伊古達拉（Andre Iguodala）回歸，在第三節一開節打出一波18：0海嘯攻勢，強壓對手暴龍，不過接下來卻換魯尼（Kevon Looney）和手感火燙的K.湯普森（Klay Thompson）出狀況，兩人雙雙傷退下場最後都沒能回歸。

第一節剩5分鍾時，勇士大前鋒魯尼在籃下防守暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）時，被對手頂了一下，讓身體失去重心並跌出界外區，而當他回到板凳席時，表情痛苦地用手按著自己的右肩，最後僅上場10分23秒，一分未得僅抓下1籃板，就下場休息，隨後勇士證實他為鎖骨扭傷，確定此役將不會再上場。

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Kawhi Leonard bulldozed Kevon Looney like a linebacker. pic.twitter.com/TFXwKNdVs6 — Evan Sidery （@esidery） June 3, 2019

此役手感火燙的勇士射手K.湯普森，前三節就砍下全場最高的25分，不過第四節還剩10分40秒時，K.湯普森在三分外線出手，卻遭遇暴龍射手格林防守干擾，雙腿在落地時扭了一下，之後K湯雖然仍堅守在場上，不過回防時腿部卻開始不舒服，在被暴龍得分後，勇士趕緊叫出暫停，K湯沉著臉一跛一跛的走下場，留下25分5籃板5助攻，最後也沒有回歸。

A limping Klay Thompson with ice on his left hamstring greets his team in the tunnel after the huge win. pic.twitter.com/4bRfoJ0Tf6 — TheWarriorsTalk （@TheWarriorsTalk） June 3, 2019

而一哥柯瑞首節一度因身體不適進入休息室治療，且前6次出手皆墨，直到第二節砍進首顆三分球後，柯瑞才找回手感，幫助勇士差距縮小比分差距，而老將伊古達拉第二節因防守時，後腦勺不慎撞到對手，所幸最後擊時回歸還扮英雄命中關鍵三分彈。

不過此役勇士雖然成功在客場踢館暴龍，將冠軍賽系列戰戰局扳平，不過艱辛贏下勝利後，從柯瑞、伊古達拉到下半場的魯尼（Kevon Looney）及K湯都有出現傷勢，再加上小腿拉傷已缺席6戰的杜蘭特（Kevin Durant）出賽仍成疑，傷兵問題恐怕將成為勇士第3戰拿下2連勝最大的危機。

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