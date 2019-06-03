MLB》水手認賠殺出 重砲布魯斯被交易到費城人

布魯斯轉戰費城人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手開季全壘打滿天飛，曾一度打出13勝2負的佳績，但隨後戰績直直落，目前以25勝37敗在美聯西區敬陪末座，水手今天與費城人達成交易，送出32歲重砲布魯斯（Jay Bruce），換來小聯盟內野手Jake Scheiner和現金，此舉也意味著水手將進入重建。

水手去年送出明星二壘手卡諾（Robinson Cano）、終結者迪亞茲（Edwin Diaz），還外帶2000萬美元（約新台幣6.2億），將2人交易至大都會，換來重砲布魯斯（Jay Bruce）等5名好手。

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布魯斯本季出賽47場，繳出14轟、28打點和打擊率2成12的成績，長打能力猶在，本季再度被交易，轉戰費城人，這是他近4年所換的第5支球隊，他曾效力過紅人、大都會、印地安人和水手。

布魯斯目前合約還剩下2年2130萬美元，水手認賠吃下1850萬美元，費城人未來只要負擔275萬美元，他的加盟也將添補賀雷拉（Odubel Herrera）缺陣的空缺，增加外野深度。

對於被交易至費城人，布魯斯受訪時表示，在這個時間點能去有機會贏球的地方，對他來說很重要，自己大半職業生涯都待在國聯，很期待加盟費城人，希望能幫助球隊奪冠。

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