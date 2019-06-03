NBA》柯瑞、K湯轟48分 驚險擊敗暴龍扳平戰局

勇士在總冠軍第二戰驚險擊敗暴龍扳平戰局。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今日在總冠軍戰第二戰，上半場最多落後12分，第三節回神，以及「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）合力斬獲48分，D.格林（Draymond Green）繳出「準大三元」，最終以109：104逆轉暴龍，系列戰追成1：1，兩軍在週四（6日）到勇士的甲骨文球場進行G3。

柯瑞、伊古達拉上半場先後進入休息室，其中柯瑞手感深陷低迷，前6次出手皆墨，不過他第二節剩3分53秒砍進首顆三分球，與K湯共同發威，助隊從雙位數落後，上半場結束只剩54：59落後。

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湯普森挹注25分。（法新社）

勇士第二節尾聲打出反撲氣勢，暴龍易籃後打得荒腔走板，勇士趁勢打出一波18：0猛攻，該節領先最多13分。暴龍末節仍在努力追分，最近追到剩2分差，但伊古達拉最後5.9秒飆進三分球，助隊驚險於客場獲勝。

柯瑞在6投皆墨後，再來變成11投6中，包括3顆三分球以及罰球9投8進，攻下23分、4助攻與3籃板，K.湯普森在末節因左大腿疑似拉傷進休息室觀察，此仗對贏球也是有功勞，他17投10中，包括4顆三分球，攻下25分，D.格林繳17分、10籃板及9助攻，卡森斯（DeMarcus Cousins）11分、10籃板與6助攻，庫克挹注9分則是板凳群最多。

不過，勇士艱辛贏下勝利後，此役從柯瑞、伊古達拉到下半場的魯尼（Kevon Looney）及K湯都有出現傷勢，傷兵恐是勇士的最大危機。

暴龍「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）攻下34分、14籃板，板凳暴徒范維利特（Fred VanVleet）17分，西亞卡姆（Pascal Siakam）12分，主控羅利（Kyle Lowry）13分。至於暴龍團隊17次助攻，遠不如勇士的33助攻，被對手用團隊作戰搞亂節奏。

卡森斯繳出11分、10籃板雙十數據。（法新社）

D.格林。（今日美國）

伊古達拉決勝節投進關鍵三分彈。（法新社）

雷納德轟34分、14籃板，仍無法助隊奪勝。（法新社）

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