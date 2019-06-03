MLB》不敗戴維斯奪第6勝 釀酒人灌醉海盜笑納2連勝

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人今天作客匹茲堡海盜，進行雙方四連戰最後一場比賽，釀酒人「不敗先發」戴維斯（Zach Davies）再度繳出神勇表現，在8局的投球中雖然被敲8安，但遇到危機都能順利解危，只失掉2分，最終釀酒人就以4：2擊敗海盜，系列賽拿下3勝1敗。

戴維斯拿下勝投。（美聯社）

2局上釀酒人率先發動攻勢，靠著1次保送及2支安打攻占滿壘，下棒皮納（Manny Pina）擊出軟弱滾地球送回三壘上跑者，3局上布朗（Ryan Braun）敲安上壘，隨後坦姆斯（Eric Thames）在2出局後掃出右外野2分砲，釀酒人取得3：0領先。

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坦姆斯3局上開轟。（美聯社）

海盜第3局展開反攻，紐曼（Kevin Newman）在1出局三壘有人情況下擊出中外野飛球，形成高飛犧牲打送回1分，4局下首棒上場的馬堤（Starling Marte）敲出安打，在靠著投手傳球失誤站上三壘壘包，下棒貝爾（Josh Bell）擊出滾地球送回三壘上跑者再下一城，5局上釀酒人攻勢再起，靠著連續2支二壘安打功回1分。

馬堤跑回本壘攻下球隊第1分。（法新社）

隨後海盜打線遭到釀酒人投手群壓制，無法再攻下任何分數，最終釀酒人就以4：2擊敗海盜，拿下勝投的戴維斯奪下本季第6勝，繼續保持他本季不敗的紀錄，而吞下敗仗的則是萊爾斯（Jordan Lyles）主投6局失掉4分防禦率3.38。

萊爾斯挨轟又吞敗。（法新社）

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