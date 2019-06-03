中職》砂礫中挑珍珠 味全龍14、15日自辦選秀測試賽

味全龍隊將在6月15、16日舉行選秀測試賽。 （味全龍提供）



〔體育中心／綜合報導〕味全龍將在6月14、15日於台中體院舉辦首場職棒選秀測試賽，現役甲組成棒球隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽的選手，即日起至6月10日中午前都可以上網報名參加，本次活動採取免費報名，希望能夠吸引更多還懷有棒球夢的好手，繼續一圓自己的棒球夢。

領隊吳德威表示，對於資歷較好的選手，希望除了來報名味全龍的測試賽，也一定要報名中職選秀，但對於一些過往可能欠缺機會或是尚未發光的選手，都希望他們能夠來報名，而且在測試賽後，也能推舉更多人來參加中職的選秀。

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「我們自辦測試賽的目的僅是因為我們籌備組隊的時間比較緊迫，相較其他四隊我們需要爭取更多看見球員的機會，所以才有本次活動的進行。」吳德威說。為了吸引更多好手參加，本次測試賽沒有收取任何費用，只要報名通過，就有機會來吸引味全龍教練團的目光。

總教練葉君璋也表示，本次測試賽希望能夠就先前教練團的觀察報告，透過現場體能測驗和實戰測試來檢視選手實力，最後再以觀察報告和數據應用來挑選出砂礫中的珍珠，此外本次測試賽事還吸引日本獨立聯盟的球員報名，也將會混入隊伍中來增強賽事強度。

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