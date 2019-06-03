籃球》吳松蔚現身公益籃球活動 以自身經驗勉勵小球員

寶島夢想家球員吳松蔚分享自身籃球故事。（台灣籃球發展協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕由前台灣籃球國手邱宗志領銜的台灣籃球發展協會，長期積極投身籃球基層教育，以行動力挺偏鄉學校。上週末在南港運動中心舉辦第二屆「公益敢夢計畫」，並從公益徵選會挑選出50位小球員參加專業級的體能訓練及菁英籃球訓練；ABL寶島夢想家射手吳松蔚現身分享自身的故事，勉勵小球員勇敢追逐夢想。

主辦單位之一的南港運動中心執行長林炳均表示，很高興敢夢計畫已邁入第二年，今年更擴大舉辦公益徵選會，讓更多偏鄉小朋友都有機會來到優質的場館，享受最專業的訓練，希望小朋友們都能懷抱夢想、勇敢行動。

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第二屆公益敢夢計畫與台灣籃球協會旗下公益團體「NK WOLVES」、「NID體適能工作室」、「EMPOWER引爆運動訓練」共同合作，精心安排體能訓練、籃球訓練、瑜珈、運動按摩等全方位訓練課程，幫助小球員們在籃球場上的表現，並藉由專業訓練讓小球員們學以致用，創造自己的未來。

為激勵偏鄉小朋友勇於追求夢想，主辦單位也邀請ABL寶島夢想家當家射手吳松蔚現場分享自身的籃球故事，吳松蔚說：「自己也是偏鄉出身的球員，從小在隔代教養的環境中成長，我的籃球路曾因家庭等等的因素中斷過三次，從中也體會到人生時常需要在現實與夢想選擇，不論最終選擇什麼，都要時時提醒自己，抱持著飲水思源的心。

吳松蔚也鼓勵小球員，不管有沒有機會，也要持續努力，因為永遠不會知道，機會何時會來臨。而籃球所能帶來的，不只是一項運動，也可以教會大家面對人生的態度。

第二屆「公益敢夢計畫」上周落幕。（台灣籃球發展協會提供）

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