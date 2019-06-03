中華奧會頒雅典娜獎 主席林鴻道親自出席領獎

中華奧會主席林鴻道（中）在希臘雅典參加國際奧林匹克學院國際青年研討會開幕典禮，並獲頒雅典娜獎。（中華奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕國際奧林匹克學院（IOA）今在希臘雅典舉行「第59屆國際奧林匹克學院國際青年研討會」，開幕典禮並舉辦頒獎儀式，中華奧會獲雅典娜奬（Prize Athena），是全球第5個獲獎國家、地區奧會。

雅典娜奬（Prize Athena）在2003年設立，主要表揚對奧林匹克推廣有功人員或單位進行授獎，為了迎接這項殊榮，林鴻道親自出席領獎，感謝國際奧林匹克學院歷年來所給予的指導與協助。

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林鴻道與國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopios Pavlopoulos）等人寒暄。林鴻道表示，中華奧會每年透過舉辦奧林匹克研討會、奧林匹克精神巡迴講座、國際體育事務人才培訓等常態性教育活動，努力推廣及教育奧林匹克精神，並強調中華奧會一向鼓勵學員們走出台灣，積極參與各國國家奧林匹克學院的各項活動，一方面盼能與國際交流，另一方面充分體現奧林匹克價值。

IOA主旨是推展奧林匹克教育，透過傳達不同國家的傳統文化、環境保護措施、世界和平議題等，促進青年積極參與體育活動。目前全球有149個國家成立奧林匹克學院，台灣在1978年就成立中華奧林匹克學院，僅次於西班牙、日本以及韓國。

中華奧會主席林鴻道（右）在希臘雅典參加國際奧林匹克學院國際青年研討會開幕典禮，獲頒雅典娜獎，與國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）（左）寒暄致意。（中華奧會提供）

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