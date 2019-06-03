NBA》羅利犯滿也不換林書豪 網吶喊：多倫多需要一點林來瘋

林書豪。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊今天在NBA總冠軍賽第二戰浪費大好領先，在第三節遭到勇士隊一波帶走，暴龍主力控衛羅利（Kyle Lowry）在第四節因為6犯規離場，替補控衛范維利特（Fred VanVleet）打了38分鐘多，賽後有網友就在推特上表示，該讓林書豪上場了，多倫多需要一點「林來瘋」。

羅利今天在3分52秒時因為六犯離場，當時就有許多網友在推特上詢問，是否該讓林書豪上場了，不過最終納斯選擇換上格林（Danny Green），暴龍隊最終未能成功逆轉比賽，輸掉關鍵第二戰。

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羅利今天犯滿畢業。（今日美國）

球迷看到這場羅利的表現時表示，他們寧可看到林書豪上場也不願意看羅利在場上，同時許多人也認為，暴龍應該要放上林書豪，他們需要一點「林來瘋」。許多球迷也在推特上吶喊表示，希望看到林書豪上場。

林書豪本季在季後賽的出賽場次以及時間都相當少，只出賽7場比賽，平均打3.7分鐘，總冠軍賽前兩戰林書豪都在板凳上坐好坐滿。

納斯今年在季後賽的調度一直都備受爭議，不只一個球評認為他過度使用先發主力，巴克利（Charles Barkley）就曾建議納斯能夠增加林書豪的使用時間，不過這場比賽納斯還是選擇讓防守柯瑞（Stephen Curry）相當有一套的范維利特上場超過38分鐘。

賽後有記者就詢問暴龍隊總教練，由於羅利早早就出現了犯規麻煩，這是否對陣容上的流動產生問題，納斯表示有一點影響：「我不知道，在季後賽你得打出激烈肢體碰撞的籃球，你必須要去對任何狀況做出調整，並避免愚蠢的犯規。」

納斯。（法新社）

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