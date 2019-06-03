桌球》六月份世界排名出爐 林昀儒首度躋身世界20強

林昀儒首度躋身世界前20強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕白金系列的中國公開賽昨天落幕，國際桌球總會今天公布六月份世界排名，上週唯一闖進男單32強的17歲小將林昀儒，小升1名來到20名，首度躋身世界前20強﹔中國公開賽闖進女單8強的鄭怡靜，世界排名仍居第8，穩坐台灣一姊寶座。

林昀儒在中國公開賽資格賽撂倒青奧金牌王楚欽，可惜在32強戰被香港直拍橫打名將黃鎮廷復仇成功，未能走得更遠，但積分仍有斬獲，世界排名再創生涯最佳。

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上週因腰傷未能晉級正賽的38歲老將莊智淵，排名則從25下滑到27名﹔陳建安小升2名來到36、廖振珽則持續下探，從110跌到116名。

莊智淵世界排名下滑到27名。（資料照，取自國際桌總官網）

值得注意的是，上個月在泰國挑戰賽闖進男單16強的16歲小將黃彥誠，首度進榜就來到593名﹔另一名奪下泰國公開賽21歲組男單冠軍的16歲新秀黎昕祐也第一次有成人組世界排名，暫居757名。

男單世界排名前五沒有變動，依序為樊振東、林高遠、許昕、張本智和、馬龍。

女子組方面，鄭怡靜維持世界第8，中國公開賽闖進16強的陳思羽從27名回升到24名﹔鄭先知則滑落2名成為54名。

世青賽銅牌蘇珮綾持續向前衝，最新世界排名從190大幅竄升至161名，再創生涯新高，也是漲勢最凶猛的台灣女將。

世界排名前五則大風吹，陳夢在奪下中國公開賽冠軍後，重返世界球后寶座，二至五名依序為劉詩雯、丁寧、朱雨玲、王曼昱。日本女將石川佳純、伊藤美誠分居6、7名﹔平野美宇和徐孝元分別排名第9、10。

鄭怡靜排名不變，維持在世界第八。（資料照，記者林正堃攝）

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