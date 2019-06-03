NBA》曾經比下哈登、柯瑞 塔比特尋求下季重返NBA

塔比特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2009NBA年選秀榜眼塔比特（Hasheem Thabeet），希望能在下個賽季重新回到NBA打球，當時他的順位比近年MVP的大熱門哈登（James Harden）和「萌神」柯瑞（Stephen Curry）還備受期待，但他最後卻只打了五個賽季就消失在賽場上。

塔比特在五年前是個備受期待的護框型中鋒，大學生涯最後一年拿下了13.6分、10.8籃板的雙十數據，同時擁有221公分的身高，出色的身高優勢和不錯的數據吸引了眾家球團的目光，但他進入聯盟後卻適應不良，遲遲無法打出身手，生涯僅繳出2.2分，2.7籃板的成績，最後沒有獲得任何球團的青睞。

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近日塔比特告訴曼菲斯當地記者柯布（David Cobb）他希望能在下個賽季重回NBA賽場，他最近將自己全部的時間都投入訓練，希望能再得到一次機會重回球場。

塔比特前一次在NBA出賽時就被外界認為過於笨重，不夠靈活的問題也讓他在攻守兩端都難以發揮。對此塔比特表示他對這些環節做了許多調整與準備，同時增加了自己在進攻端上的技巧，希望這樣能讓他在場上擁有更多發揮的空間。

距離塔比特上一次於職業聯盟出賽已經過了兩年，而他在2017-18賽季曾於日本出賽，僅留下0.6分和0.4籃板的成績。

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