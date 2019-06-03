MLB》撞牆接殺後大秀雷射肩 「黑鱒」神級美技讓全場沸騰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊金手套外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天再次展現他的全能守備身手，完成精彩萬分地的8傳3雙殺守備。

在對上光芒隊的比賽當中，巴克斯頓先是接殺了迪亞茲（Yandy Diaz）的中外野超深遠飛球，接著在警戒區大展雷射肩，讓回壘不及的米德斯（Austin Meadows）在一壘出局，完成驚人的雙殺守備。

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巴克斯頓撞牆接殺後傳一壘完成美技雙殺守備。（美聯社）

據《Statcast》系統顯示，這一球巴克斯頓的傳球速度高達97.1英哩（約156.3公里），這個守備也幫助先發投手歐多里齊（Jake Odorizzi）免去失分危機，歐多里齊今天主投6局僅被敲3安，送出9K無失分，賽季防禦率來到1.96。

巴克斯頓本季繼續在中外野揮灑他驚人的守備天分，同時他的打擊狀況也改善許多，本季巴克斯頓擊出20支二壘安打，是美聯的二壘安打王，全聯盟也僅次於國聯一壘強打貝爾（Josh Bell）的21支，巴克斯頓今年有著.267/.325/.517的打擊三圍，進階打擊數據wRC+118，本季他的綜合貢獻值（WAR，Fangraphs版本）來到1.9，已經是生涯第二高的表現。

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