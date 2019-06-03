MLB》季初一度登上聯盟龍頭 水手隊再次決定大拍賣

水手隊指定打擊英卡納西恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季至今已逾兩個月，已經有許多球隊決定開啟賣家模式，繼皇家隊以後，開季曾一度位居分區龍頭的水手隊也決定拍賣陣中老將，從今天與費城人隊完成的布魯斯（Jay Bruce）交易案就能略知一二。

《ESPN》記者Jeff Passan透露，水手隊願意吞下大筆的金額，好出清陣中的老將球員，在與費城人隊的交易案中，布魯斯剩餘2150萬美元的合約當中，他們就吃下了1800萬美元，僅拿到一名高階1A球員。

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水手隊開季曾打出13勝2敗的高潮，接著他們卻繳出12勝35敗的悽慘戰績，目前以25勝37敗在美聯西區墊底，全聯盟戰績倒數第六，糟糕的戰績也讓水手隊在仲夏夜前就決定當賣家。

大聯盟記者Jon Heyman透露，水手隊現在已經開啟賣家模式，指定打擊英卡納西恩 （Edwin Encarnacion）、內野手希利（Ryon Healy）、二壘手高登（Dee Gordon）、游擊手貝克漢（Tim Beckham）、先發投手李克（Mike Leake）等人都能被擺到架上拍賣。

其實今年球季本來就不在水手隊打算競爭的藍圖當中，季初水手隊總管狄波托 （Jerry Dipoto）在爭取菊池雄星時就不斷表示，水手隊將要進行重整而非重建，預計在兩年內重拾競爭力，該如何在這波大拍賣中拿到些許的回報，是球團接下來最重要的功課。

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