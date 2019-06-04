MLB》第6局狂灌5分奠定勝基 小熊擊落天使中止3連敗

巴耶茲7局開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天在主場迎戰洛杉磯天使，進行雙方原先在4月15日因雪延賽的補賽，小熊靠著萊斯特（Jon Lester）先發7局好投加上打線強大的火力支援在第6局狂灌5分的情況下，最終小熊以8：1擊敗天使，中止近期3連敗低潮。

萊斯特7局好投振臂高呼。（法新社）

此役小熊在4局率先展開攻勢，首棒上場的史瓦伯（Kyle Schwarber）率先敲安上壘，下棒「小老大」布萊恩（Kris Bryant）擺出短棒卻點出一支內野安打，隨後瑞佐 （Anthony Rizzo）外野高飛球達成推進效果，再靠著巴耶茲（Javier Baez）擊出滾地球送回三壘上的史瓦伯，小熊先馳得點。

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史瓦伯敲安上壘。（今日美國）

比賽來到第6局，天使投手群控球失準接連的保送再加上小熊打者安打串聯，靠著三次保送4支安打及1次高飛犧牲打在此局瘋狂灌進5分，比數一下子來到6：0大幅領先，今天打擊近況相當火熱的巴耶茲及康崔拉斯（Willson Contreras）更在7局下個轟出一發陽春砲，擴大兩隊分數差距。

康崔拉斯7局開轟繞壘時比出慶祝手勢。（法新社）

反觀天使打線今天遭到雄投手群封鎖，僅僅在第7局靠著楚奧特（Mike Trout）、拉史特拉（Tommy La Stella）2支安打以及拉克羅伊（Jonathan Lucroy）的高飛犧牲打送回1分，日本「二刀流」大谷翔平今天並未先發。

大谷翔平今天並未先發。（美聯社）

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