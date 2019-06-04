MLB》四割男捕手成選秀狀元 外界評自哈波後最好潛力小將

強打捕手Adley Rutschman成選秀狀元。（圖片取自MLB Draft官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會今天登場，握有狀元籤的金鶯，毫無意外選奧勒岡州立大學（Oregon State University）的「左右開弓」強打捕手Adley Rutschman，成選秀狀元。

大聯盟官網報導，Adley Rutschman本季出賽57場，其打擊三圍0.411/0.575/0.751，敲出17轟、選到76次保送，只被三振38次，他也是名很好的防守者。《MLB Pipeline》Jim Callis認為，Adley Rutschman是自哈波後最好的潛力好手。

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Adley Rutschman成為史上第6位的選秀狀元捕手，而也是自2001年雙城隊球星茂爾（Joe Mauer）後，首位狀元捕手；而金鶯前次第一輪選捕手是在2007年，當時以首輪第5順位選到威特斯（Matt Wieters）。

大聯盟選秀會今天登場。（美聯社）

皇家隊則選到Colleyville Heritage高中的少年強打Bobby Witt Jr.，成選秀榜眼，他是名全能游擊手。而Bobby Witt Jr.的父親是前遊騎兵投手Bobby Witt，曾在大聯盟待了16個球季。

少年強打Bobby Witt Jr.，成選秀榜眼。（圖片取自MLB Draft官方推特）

大聯盟選秀會前十順位人選：

1.金鶯：Adley Rutschman，捕手

2.皇家：Bobby Witt Jr.，游擊手

3.白襪： Andrew Vaughn，一壘手

4.馬林魚：JJ Bleday，外野手

5.老虎：Riley Greene，外野手

6.教士： CJ Abrams，游擊手

7.紅人：Nick Lodolo，左投手

8.遊騎兵：Josh Jung，三壘手

9.勇士：Shea Langeliers，捕手

10.巨人：Hunter Bishop，外野手

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