NBA》賽後爆發精彩「口水戰」 KD、K湯聯手炮擊嘻哈天王（影音）

2019/06/04 10:25

杜蘭特（左）、K.湯普森（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日衛冕軍金州勇士在總冠軍決賽第二戰以109：104擊敗地主多倫多暴龍，將系列戰1：1扳平戰局，賽後杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）在球員通道被媒體捕捉到與多倫多嘻哈天王德瑞克（Drake）互噴垃圾話的鏡頭。

此役杜蘭特（Kevin Durant）因小腿拉傷並未出賽，K.湯普森（Klay Thompson）則是在比賽中受傷先行退場，勇士贏球賽後2人在球員通道祝賀隊友時，與德瑞克爆發精彩的「口水戰」。

「現在只是1：1平手，我們例行賽也曾經打贏你們。」德瑞克率先對2人開嗆，杜蘭特聽到後不甘示弱地回噴：「沒關係，我們灣區見！」一旁的K.湯普森也做出回應「今天沒你說屁話的分了吧！」

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