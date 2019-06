NBA》賽後爆發精彩「口水戰」 KD、K湯聯手炮擊嘻哈天王（影音）

杜蘭特(左)、K.湯普森(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕昨日衛冕軍金州勇士在總冠軍決賽第二戰以109:104擊敗地主多倫多暴龍,將系列戰1:1扳平戰局,賽後杜蘭特(Kevin Durant)、K.湯普森(Klay Thompson)在球員通道被媒體捕捉到與多倫多嘻哈天王德瑞克(Drake)互噴垃圾話的鏡頭。

此役杜蘭特(Kevin Durant)因小腿拉傷並未出賽,K.湯普森(Klay Thompson)則是在比賽中受傷先行退場,勇士贏球賽後2人在球員通道祝賀隊友時,與德瑞克爆發精彩的「口水戰」。

請繼續往下閱讀...

「現在只是1:1平手,我們例行賽也曾經打贏你們。」德瑞克率先對2人開嗆,杜蘭特聽到後不甘示弱地回噴:「沒關係,我們灣區見!」一旁的K.湯普森也做出回應「今天沒你說屁話的分了吧!」

RT SportsCenter "See you in the Bay, Aubrey. You weren't talking tonight were you?"



Klay and KD were chirping with Drake in the tunnel postgame. pic.twitter.com/vUirASnsqv