NBA》暴龍這樣嚴防柯瑞 讓弟弟小柯瑞看傻（影音）

勇士球星柯瑞（左）昨遭暴龍後衛范維利特（右）嚴加看管。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第2戰，勇士以109：104險勝暴龍，系列賽戰成1：1平手。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）昨天在比賽中遭對手緊密嚴防，暴龍甚至使出「BOX and 1」戰術，嚴加看管柯瑞，讓柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）看傻，直言沒有在NBA比賽中看過。

「BOX and 1」是指用一盯人四區域的防守戰數，會有一名球員不斷貼身防守主力得分手，其他四名球員則是守區域防守。像是昨天的比賽中，暴龍用後衛范維利特（Fred VanVleet）防守柯瑞，他還成功抄到球快攻上籃得分。

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小柯瑞昨在推特上發文說，「他們用BOX and 1防守？」、「我從沒在NBA比賽中看過。」勇士隊此戰在比賽末節，一度有約5分鐘沒有得分，柯瑞在第四節上場約8分鐘內，沒有投進任何投籃，也沒有得到任何分數。

柯瑞昨天上場41分鐘，全場17投6中拿到23分，傳出4次助攻、抓3顆籃板，有3次抄截。

Raptors Box & 1?!?!! pic.twitter.com/euLTad4fwQ — Half Court Hoops （@HalfCourtHoops） 2019年6月3日

勇士球星柯瑞（右）昨遭暴龍後衛范維利特（左）嚴加看管。（法新社）

勇士球星柯瑞（左）遭暴龍後衛范維利特（右）抄球。（法新社）

勇士球星柯瑞（右）昨在第四節沒有得分。（法新社）

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