NBA》勇士頭大！魯尼骨折缺陣、K湯下戰出賽成疑

勇士大前鋒魯尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士大前鋒魯尼（Kevon Looney）昨天在NBA總冠軍賽第2戰中受傷，《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，魯尼因鎖骨骨折，可能連剩下的總冠軍賽都無法打。

魯尼本季出賽80場有24場先發，平均有6.3分、5.2籃板，他在今年季後賽表現亮眼，至今上場18場都是板凳出發，平均上場20.3分鐘，場均有7.2分、4.6籃板、0.6次阻攻。

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其中，西部準決賽第6戰對上火箭，魯尼繳出14分、5籃板表現，是勇士贏球的攻臣之一。而在西部冠軍戰對上拓荒者，魯尼在4場比賽中有著場均10分、6.5籃板、賞1次火鍋的好表現。

勇士大前鋒魯尼（左）。（資料照，法新社）

沃納洛斯基在推特上發文指出，魯尼在美國時間週一接受核磁共振（MRI）檢查，聯盟消息人士指出，魯尼的鎖骨骨折，NBA總冠軍戰將無限期缺陣。

此外，《The Athletic》知名記者Shams Charania則指出，勇士明星K.湯普森（Klay Thompson）的腿筋拉傷，總冠軍賽第3戰能否出賽成疑。K.湯普森將在這兩天測試他的身體狀況，希望能打第三戰。

勇士明星射手K.湯普森。（資料照，歐新社）

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