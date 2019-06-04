NBA》伊古達拉飆進關鍵三分 柯瑞傳球前卻早走步？

勇士球星柯瑞（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士昨靠老將伊古達拉（Andre Iguodala）投進關鍵三分，助隊以109：104險勝暴龍，系列賽扳成1：1平手。但今天裁判報告出爐，關於這顆關鍵球，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在傳球前，應該要被判走步。

末節讀秒階段勇士領先2分，柯瑞在剩下最後約15秒接到球後，遭到暴龍2名球員包夾，他運球試圖突破對手，接著傳給李文斯頓（Shaun Livingston），他再傳球給伊古達拉投進三分，奠定勇士勝基。

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但據最後2分鐘的裁判報告指出，柯瑞接球後運球就應該要被判走步。若這球被判走步，暴龍還有約13秒的時間可以執行最後一擊。

不過，這次的裁判報告中，總共出現有4次的誤判，有3次是暴龍得利，最後1分08秒時，暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）切入上籃，造成勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）犯規，柯瑞則是被吹技術犯規，讓雷納德連罰進3球。但這個PLAY，卡森斯的手只是輕微碰到對方，很乾淨把球撥掉。

而最後44.5秒和36.8秒，暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）和雷納德都有發生走步，但沒有吹判。

ANDRE pic.twitter.com/WqoMHfEPsX — Golden State Warriors （@warriors） 2019年6月3日

勇士老將伊古達拉投進關鍵三分。（歐新社）

勇士老將伊古達拉投進關鍵三分。（今日美國）

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