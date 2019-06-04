MLB》糗！神鱒竟叫錯大谷名字 口誤讓大家全笑瘋（影音）

天使日籍球星大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平因動TJ手術休養7個多月，終於重返球場，迎接自己大聯盟的第二個球季，不過日前他與隊友 一起拍片時，「神鱒」楚奧特（ Mike Trout）竟在鏡頭前，不小心將大谷（Ohtani）叫成了Shohtani ，讓大谷、翻譯和主持人全都笑翻。

大谷日前與楚奧特和卡胡（Kole Calhoun）一同拍片替天使主場餐廳宣傳，當楚奧特問到大谷覺得食物的味道如何時，竟誤把大谷姓氏的「Ohtani」叫成「Shohtani」，嘴巴還塞著食物的大谷，一聽到馬上困惑的問：「Shohtani是哪位？」

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神鱒叫錯大谷名字影片這邊看

楚奧特趕緊道歉：「抱歉抱歉！是Ohtan」搞笑口誤舉動讓大谷瞬間笑翻，大谷翻譯水原一平也露出笑容，現場美女主持人更是笑得花枝亂顫。

隨後當女主持人問大谷是否會自己煮飯時，大谷才剛點頭，楚奧特馬上吐槽說：「他才不會！」還轉頭故意又叫大谷「Shohtani」還邊對他搖頭，結果翻譯水原一平笑著爆料大谷會自己下廚是因為他「單身」啦！中槍的大谷只好苦笑指指自己，逗趣反應也再次讓眾人笑翻。

不過大谷翔平近期陷入小低潮，連兩場合計9打數無安打，今天對上小熊也未先發，目前打擊率2成25。

大谷近期遇低潮，今戰小熊沒能先發只能坐板凳。（美聯社）

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