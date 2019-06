NBA》大膽！球哥向老大哥討鞋穿 詹皇得知後霸氣回應（影音）

詹姆斯、波爾。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人控球後衛「球哥」波爾(Lonzo Ball)今天在個人的Instagram帳號發了一則向球隊老大哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)討鞋的限時動態,而詹姆斯看到後也在自己的帳號做出回應。

Yo @KingJames hook your boy @ZO2_ up with a pair of them LBJ @Nike kicks. #JustDoIt #LakeShow #Lakers #NBA pic.twitter.com/KfFA8eLUlb