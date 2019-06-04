NBA》大膽！球哥向老大哥討鞋穿 詹皇得知後霸氣回應（影音）

詹姆斯、波爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人控球後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）今天在個人的Instagram帳號發了一則向球隊老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）討鞋的限時動態，而詹姆斯看到後也在自己的帳號做出回應。

Yo @KingJames hook your boy @ZO2_ up with a pair of them LBJ @Nike kicks. #JustDoIt #LakeShow #Lakers #NBA pic.twitter.com/KfFA8eLUlb — LakeShowWorld （@LakeShowWorld） 2019年6月3日

波爾在球員休息室拍到詹姆斯的衣物櫃前疊著數雙鞋盒「該死！兄弟！好康分享啊！我該不會連一雙鞋都拿不到吧？雖然這裡鞋盒看起來有很多雙，但我知道其實就只有5雙，不過還是送你的小老弟一雙吧！來吧！」波爾在影片中說道，詹姆斯隨後分享了波爾的影片並霸氣回應：「少廢話兄弟！我罩你！」。

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由此不難看出兩人情誼深厚，但波爾今夏將成為自由球員，湖人很可能再次嘗試用波爾、英葛蘭（Brandon Ingram）、庫茲馬（Kyle Kuzma）這些潛力小將來換取「一眉道人」A.戴維斯（Anthony Davis）或其他大咖球員，下個賽季波爾和詹姆斯能否在繼續並肩作戰還是未知數。

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