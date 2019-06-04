NBA》杜蘭特下賽季續留勇士？ NIKE新 T shirt洩玄機

杜蘭特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主力戰將杜蘭特（Kevin Durant）本紀結束後，今年夏天將成為聯盟頂級的自由球員，他的去向早已引發眾人熱烈討論，近日Nike在網站上出售一件T shirt，上面暗藏下個賽季杜蘭特將續留勇士的玄機，再度引起外界熱烈關注。

這件T shirt背面列出了杜蘭特曾經效力過的球隊與對應城市，其中被熱烈討論的是衣服最下面一行竟然印著舊金山的字樣，因為杜蘭特轉戰效力勇士以來還並未在舊金山這座城市打球。

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Nike has this @KDTrey5 shirt on the site that has all the Teams/Cities KD has played for. The last 2 are Oakland & San Francisco. GSW last season in Oakland is this season. Next season they are in SF. Did @Nike confirm KD back to Warriors? #NBAFinals #Warriors #NBA pic.twitter.com/SsdX2iTlKd — Audel Del Toro （@AudelDelToro） 2019年6月2日

自1971年開始勇士的主場就一直是位在奧克蘭市的甲骨文體育館，但本賽季結束後勇士確定將主場搬回舊金山的新主場大通中心，這不免讓人想到T shirt上印的舊金山字樣是否已經透露杜蘭特將會續留勇士，但最後的結果得等到杜蘭特簽約後才能屬實。

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