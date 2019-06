NBA》杜蘭特下賽季續留勇士？ NIKE新 T shirt洩玄機

杜蘭特。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士主力戰將杜蘭特(Kevin Durant)本紀結束後,今年夏天將成為聯盟頂級的自由球員,他的去向早已引發眾人熱烈討論,近日Nike在網站上出售一件T shirt,上面暗藏下個賽季杜蘭特將續留勇士的玄機,再度引起外界熱烈關注。

這件T shirt背面列出了杜蘭特曾經效力過的球隊與對應城市,其中被熱烈討論的是衣服最下面一行竟然印著舊金山的字樣,因為杜蘭特轉戰效力勇士以來還並未在舊金山這座城市打球。

Nike has this @KDTrey5 shirt on the site that has all the Teams/Cities KD has played for. The last 2 are Oakland & San Francisco. GSW last season in Oakland is this season. Next season they are in SF. Did @Nike confirm KD back to Warriors? #NBAFinals #Warriors #NBA pic.twitter.com/SsdX2iTlKd